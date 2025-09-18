Blake Snell poncha a 12, Ohtani conecta su 51er jonrón y Dodgers vencen 5-0 a Filis

Blake Snell ponchó a 12 bateadores, su mayor cantidad de la temporada, durante una labor de siete capítulos, mientras que Shohei Ohtani llegó a 51 vuelacercas en el duelo que los Dodgers de Los Ángeles ganaron el miércoles 5-0 a los Filis de Filadelfia.

Freddie Freeman aportó también un cuadrangular por los Dodgers, quienes desperdiciaron ventajas de múltiples carreras al perder 9-6 el martes y 6-5 en diez entradas el lunes, día en que los Filis aseguraron el título de la División Este de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Esta vez, los Dodgers resistieron , para evitar una barrida en la serie de tres juegos.

Snell (5-4) permitió dos hits — sencillos consecutivos con dos outs a Bryson Stott y Harrison Bader en la tercera entrada — y venció a los Filis por primera vez en su carrera.

Otorgó bases por bolas consecutivas con dos outs, que llevaron la carrera del empate al plato en la séptima entrada. El manager Dave Roberts visitó el montículo y el relevista Alex Vesia comenzó a trotar desde el bullpen, pero Roberts dejó a Snell en el juego.

Snell respondió ponchando al novato Otto Kemp, quien abanicó para terminar la entrada. El dos veces ganador del premio Cy Young lanzó un grito mientras la multitud de 50.859 personas estallaba en júbilo.

De los 112 lanzamientos que Snell hizo, 69 fueron strikes. Fue su labor más prolongada de la campaña.

El venezolano Jesús Luzardo (14-7) permitió cuatro carreras y cuatro hits en siete entradas. Ponchó a seis en su actuación de 106 lanzamientos, uno menos que su máximo de la temporada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 4-1 con una anotada. El cubano Andy Pages de 2-1 con una anotada. El boricua Kiké Hernández de 3-1 con una remolcada.