Claves: La rodilla de Freeman, el bate de Ohtani y el cálculo de octubre de Dodgers

Freddie Freeman no estuvo en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el juego del lunes por la noche contra los Rojos de Cincinnati mientras lidia con molestias en la rodilla derecha.

Aunque el primera base no ha estado en la alineación en tres de los últimos cinco juegos, el mánager Dave Roberts manifestó que poner a Freeman en la lista de lesionados de 10 días para dejarlo listo para la postemporada —algo similar a lo que hicieron con Shohei Ohtani— no es una opción en este momento.

“No creo que (el descanso) tenga que ser de 10 días, pero ¿podría ser más de uno? Esa es una pregunta válida. Tengo que hablar un poco con el cuerpo de preparadores, con Freddie, y al final tomar esa decisión. Pero no creo que la lista de lesionados tenga sentido”, comentó Roberts.

Roberts señaló que no creía que Freeman fuera a tener problemas persistentes con la rodilla durante la postemporada si se puede manejar adecuadamente. Freeman batea para .293, pero está de 3 en sus últimos 30 turnos, con nueve ponches.

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo llegaron al lunes por la noche con un número mágico de cuatro para asegurar su 13er título del Oeste de la Liga Nacional en 14 años. Su mayor preocupación es asegurarse de amarrar uno de los dos primeros puestos de preclasificación y un pase directo en la primera ronda.

Los Dodgers (90-59) llegaron al lunes con una ventaja de 2 1/2 juegos sobre Atlanta por el segundo puesto. Milwaukee (93-57) tiene la mejor marca de la Liga Nacional.

“Dado cómo están nuestros muchachos en cuanto a salud, conseguir esa semana sería enorme. Aun así, tenemos que jugar bien para cerrar la temporada y llegar a ese punto”, expresó Roberts.

Ohtani, quien ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 8 de septiembre debido a una inflamación en el bíceps derecho, hará swings desde un tee en Los Ángeles el martes. Serán sus primeros swings desde que ingresó a la lista de lesionados. Roberts indicó que Ohtani ha estado levantando pesas, entrenando y recibiendo tratamiento en los últimos días.

Con Ohtani fuera del viaje de siete juegos, definitivamente ha habido un ambiente distinto en el clubhouse.

“Se siente diferente porque él tiene mucha presencia cuando está en el campo. La última serie no fue indicativa, pero creo que en general estamos jugando buen béisbol. Sabemos que somos mejores con Shohei. Probablemente los aficionados estén decepcionados, pero no creo que nosotros realmente lo hayamos sentido”, dijo Roberts.

La mayor preocupación podría estar con el relevista Edwin Díaz, quien ha permitido seis carreras limpias en 3 1/3 entradas en cuatro apariciones de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City.

Díaz no solo está lidiando con una inflamación en el cuello, sino también con problemas de control. Díaz firmó un contrato de 59 millones de dólares por tres años durante la temporada baja y ha tenido dificultades en su primer año en Los Ángeles.

El derecho tendrá otra salida el miércoles, pero Roberts sí dejó abierta la posibilidad de que Díaz quede fuera de los rosters de postemporada.

“Necesita lanzar mejor. No ha sido bueno. La tarjeta de béisbol se ve genial. Pero, tal como estamos, tiene que haber algo a lo que podamos aferrarnos. Y él lo sabe. Quiere lanzar bien”, afirmó Roberts.

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