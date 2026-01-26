Stay up to date with notifications from The Independent

CJ McCollum anota 23 puntos y los Hawks remontan para vencer 132-116 a los Pacers

PACERS HAWKS (AP)

Liderados por los 23 puntos de CJ McCollum, los Hawks de Atlanta Hawks utilizaron una racha 17-0 en la segunda mitad para tomar la delantera y vencer 132-116 a los Pacers de Indiana.

Dyson Daniels anotó 22 puntos con nueve asistencias, Nickeil Alexander-Walker agregó 21 puntos y Atlanta consiguió su tercera victoria consecutiva.

Los Pacers lideraban por 15 puntos a mitad del tercer cuarto y estaban arriba 92-85 al final del período antes de que los Hawks anotaran 17 puntos sin respuesta en una racha que se extendió hasta el último cuarto. Un triple de Luke Kennard desde la esquina culminó la racha y le dio a Atlanta una ventaja 102-92.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 26 puntos. Aaron Nesmith anotó 18 y Bennedict Mathurin regresó de una lesión en el pulgar para agregar 16. T.J. McConnell también aportó 16 puntos.

El inicio del partido estaba programado para la noche del lunes, pero se adelantó a la tarde debido a la posibilidad de hielo en las carreteras como resultado de una tormenta invernal que afecta al sur y noreste.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

