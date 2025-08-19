El vigente campeón Tadej Pogačar está cada vez más cerca de conquistar su cuarto Tour de Francia, en su intento por consolidarse como uno de los grandes nombres en la historia del ciclismo, tras dejar atrás a su principal rival Jonas Vingegaard y al resto del pelotón a lo largo de las últimas tres semanas.

La 112.ª edición de la carrera comenzó en Lille, y el esloveno Pogačar —ganador en 2020, 2021 y 2024— decidido a unirse al británico Chris Froome en el exclusivo grupo de ciclistas con cuatro títulos.

Con ello, se acercaría aún más al récord de cinco victorias que comparten Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Miguel Indurain.

En el camino, Pogačar ha recibido muchas recompensas por su rendimiento. Los ciclistas suelen recibir primas de sus propios equipos por su desempeño, pero además, los organizadores del Tour, la empresa ASO, reparten importantes premios en metálico. Hay recompensas por victorias de etapa, combatividad, puntos de montaña, clasificación por equipos y más.

open image in gallery Tadej Pogačar gana su cuarto ‘maillot’ amarillo y un cuantioso cheque de ganador ( AP )

A lo largo del camino, Tadej Pogačar no solo buscará gloria deportiva, sino también recompensas económicas. Los ciclistas suelen recibir primas de sus propios equipos por su desempeño, pero además, los organizadores del Tour, la empresa ASO, reparten importantes premios en metálico. Hay recompensas por victorias de etapa, combatividad, puntos de montaña, clasificación por equipos y más.

A continuación, presentamos el desglose completo de los premios en efectivo que se repartirán en el Tour de Francia 2025:

Premios en efectivo del Tour de Francia

El premio total del Tour de Francia 2025 asciende a 2,5 millones de euros. El ganador de la clasificación general se lleva el 20 % de esa suma, es decir, 500.000 euros.

€500.000 €200.000 €100.000 €70.000 €50.000 €23.000 €11.500 €7.600 €4.500 €3.800 €3.000 €2.700 €2.500 €2.100 €2.000 €1.500 €1.300 €1.200 €1.100 €1.000

Todos los demás ciclistas que logren terminar el Tour recibirán 1.000 euros al cruzar la meta final en París.

Cuánto se gana por etapa en el Tour de Francia

Ganar una etapa del Tour de Francia representa un premio de 11.000 euros.

€11.000 €5.500 €2.800 €1.500 €830 €780 €730 €670 €650 €600 €540 €470 €440 €340 €300 €300 €300 €300 €300 €300

Premios para el maillot verde y el de lunares

El ganador de la clasificación por puntos, que distingue al mejor velocista, recibe 25.000 euros, la misma cantidad que se otorga al líder de la montaña, conocido como el Rey de la Montaña.

€25.000 €15.000 €10.000 €4.000 €3.500 €3.000 €2.500 €2.000

open image in gallery Jonathan Milan va a la cabeza para llevarse el ‘maillot’ verde ( AFP via Getty Images )

Premio para el maillot blanco

El mejor ciclista joven del Tour, de 25 años o menos, recibe un premio de 20.000 euros al finalizar la competencia.

€20.000 €15.000 €10.000 €5.000

open image in gallery Remco Evenepoel fue el mejor ciclista joven en 2024 ( AFP via Getty Images )

Además, el Tour de Francia reparte varios premios adicionales a lo largo de la competencia. El ganador del galardón a la combatividad diaria recibe 2.000 euros, mientras que el ciclista más valiente y ofensivo del Tour recibe el premio a la combatividad general y se lleva 20.000 euros.

También se premia al primer corredor que corone cada puerto de montaña, con montos que varían según su dificultad: 800 euros para los de categoría hors catégorie (fuera de categoría), 600 euros para categoría 1, 400 euros para categoría 2, 300 euros para categoría 3 y 200 euros para categoría 4.

El líder diario de cada clasificación (montaña, puntos, jóvenes, equipos) recibe 300 euros por jornada, excepto el líder de la clasificación general, quien gana 500 euros.

El ganador del premio Souvenir Henri Desgrange, otorgado al primer ciclista que supere el punto más alto del recorrido, recibe 5.000 euros. Este año, ese punto se ubica en la cima del Col de la Loze, durante el final en alto de la etapa 18.

La clasificación por equipos, determinada por la suma de tiempos de los tres mejores ciclistas de cada escuadra, premia con 50.000 euros al equipo ganador. Además, el equipo más rápido de cada etapa recibe 2.800 euros. Tradicionalmente, estos premios se reparten entre todos los miembros del equipo.

Traducción de Leticia Zampedri