Ciclistas usarán dispositivos GPS para mejorar la seguridad en carreras de ruta

La Unión Ciclista Internacional probará dispositivos de rastreo GPS en el Tour de Romandía esta semana, antes de que la medida de seguridad se vuelva obligatoria en los campeonatos mundiales de ruta más adelante este año.

El organismo rector del ciclismo mundial está solicitando que un ciclista de cada equipo lleve un dispositivo de rastreo en el evento femenino de tres días en Suiza, que comienza el viernes.

La misma tecnología se utilizará luego en los campeonatos mundiales de ruta en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre, donde cada ciclista, desde el nivel junior hasta el élite, deberá portar el dispositivo.

“El objetivo de esta prueba es perfeccionar el software de seguimiento de seguridad de la UCI y establecer protocolos para proporcionar datos en tiempo real al control de carrera, equipos médicos y comisarios de la UCI”, indicó la UCI en un comunicado. "Este sistema fortalecerá el monitoreo de la seguridad de los ciclistas durante las carreras y permitirá una respuesta rápida en caso de incidentes. Esto representa un avance importante para garantizar la seguridad de los ciclistas".

En los campeonatos mundiales del año pasado, la ciclista Muriel Furrer, de 18 años, murió tras sufrir una lesión en la cabeza en un accidente.

Ella competía en el evento femenino junior sobre una carretera resbaladiza por la lluvia cuando se estrelló en un área forestal al sur de Zúrich. Según se informa, permaneció sola durante casi hora y media antes de ser descubierta al costado de la carretera y trasladada en helicóptero al hospital.

Hace dos años, Gino Mäder sufrió un accidente fatal en el Tour de Suiza. El ciclista de 26 años se salió de la carretera y se estrelló en un barranco durante un descenso, y murió a causa de sus heridas al día siguiente.

El mes pasado, el ciclista italiano Samuele Privitera, de 19 años, falleció tras un accidente en la primera etapa del Tour de Valle D’Aosta en el noroeste de Italia.

“Es realmente triste perder otro joven talento. Creo que es uno de los deportes más peligrosos del mundo, y el riesgo que tomamos a veces es demasiado grande”, expresó el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, al día siguiente del accidente.

