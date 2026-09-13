Polémico gol de Haaland le da al City la victoria en el derbi de Manchester ante el United

Con un controversial de Erling Haaland se decidió el domingo el 199no derbi de Manchester.

El noruego anotó a los 60 minutos en Old Trafford para sellar la victoria 1-0 del Manchester City, que se quedó con 10 hombres, sobre su feroz rival Manchester United en la Liga Premier.

Inicialmente el gol fue anulado por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se revirtió la decisión en el campo. Eso provocó un rugido de celebración de los aficionados visitantes.

Los jugadores del United estaban indignados por la decisión, el argentino Enzo Fernández aparentemente estaba en posición adelantada durante la jugada previa. Pero la Liga Premier dijo que el gol fue concedido porque, pese a lanzarse para cabecear el balón, el argentino no lo tocó antes de que llegara a Haaland en el segundo palo.

Sin embargo, las reglas de la liga establecen que un jugador está interfiriendo en el juego cuando “claramente intenta jugar un balón que está cerca cuando esta acción impacta en un oponente”.

El City sentirá que se hizo justicia después de que Phil Foden fue expulsado al 23 por patear a Bruno Fernandes.

Con un hombre de más, el United estrelló el balón en el poste a ambos lados del descanso: primero con un tiro libre de larga distancia de Marcus Rashford y luego con un disparo raso de Kobbie Mainoo desde el borde del área.

Con su anotación, Haaland se convirtió en el máximo goleador en la historia del derbi de Manchester en la Liga Premier con nueve.

El City alcanzó en puntos al campeón defensor Arsenal en la cima de la clasificación.

Coventry arrasado

El inicio de temporada de pesadilla del Coventry continuó con una derrota en casa el domingo por 5-0 ante Brighton en la Liga Premier.

Tras quedar en la cima del Championship, la segunda división inglesa, la temporada pasada, ha sido un duro despertar para el equipo de Frank Lampard desde su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Cuatro derrotas consecutivas han dejado al Coventry anclado en el fondo de la clasificación, sin goles y con una diferencia de menos 10.

Brighton se fue al descanso arriba 1-0 gracias al tanto de Charalampos Kostoulas, antes de desatar una avalancha goleadora tras el medio tiempo con tantos de Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk y Yasin Ayari.

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