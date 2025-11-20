Bills colocan a Hardman en lista de lesionados y llaman a Davis para juego contra Texans

Los Bills colocaron a Mecole Hardman en la reserva de lesionados antes de su juego en Houston el jueves, después de que el receptor recién firmado se lesionara la pantorrilla en su debut con Buffalo el fin de semana pasado.

Hardman tuvo un retorno de kickoff de 61 yardas, pero perdió un balón suelto en un retorno de despeje en la victoria del domingo 44-32 sobre Tampa Bay. En la ofensiva, no atrapó el único pase lanzado en su dirección.

Hardman ahora se perderá un mínimo de cuatro juegos.

El jugador de séptimo año y tres veces ganador del Super Bowl con los Chiefs de Kansas City acababa de firmar con los Bills una semana antes en un intento del equipo por agregar profundidad en la posición de receptor.

Los Bills también promovieron al receptor Gabe Davis y al ala cerrada Keleki Latu desde el equipo de práctica para el juego contra los Texans.

Davis tuvo tres recepciones para 40 yardas contra Tampa Bay en su primer juego con Buffalo desde que volvió a firmar con el equipo en septiembre. Jugó sus primeras cuatro temporadas en Buffalo y pasó el año pasado con Jacksonville antes de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en noviembre.

