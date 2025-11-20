Bennedict Mathurin guía a Pacers a su 2da victoria, 127-118 sobre Hornets

Bennedict Mathurin totalizó 24 puntos y 12 rebotes para que los Pacers de Indiana cortaran una seguidilla de ocho derrotas al vencer el miércoles 127-118 a los Hornets de Charlotte.

Los Pacers, que han tenido el peor inicio en la historia de la franquicia con 12 derrotas en sus 13 duelos anteriores, se despegaron en el segundo cuarto, cuando Mathurin anotó nueve de los últimos 11 puntos de su equipo para una ventaja de 70-54 al medio tiempo.

Indiana ha carecido incluso de siete jugadores debido a lesiones. Entre ellos ha figurado Mathurin, quien regresó el lunes después de perderse diez compromisos por una lesión en un dedo de un pie.

Pascal Siakam anotó 22 puntos y el pívot suplente Jay Huff agregó 20 por los Pacers, quienes tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos.

Indiana encestó 16 de 38 tiros desde más allá del arco, mientras que los Hornets acertaron 13 de 45.

El base novato Kon Knueppel lideró a los Hornets con 28 puntos, incluidos cinco triples. Miles Bridges anotó 25.

Los Hornets (4-11) tienen un récord de 1-7 como visitantes.

