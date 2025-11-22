Chris Paul insinúa retiro de la NBA con video antes del juego Clippers-Hornets en su estado natal

El base de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, insinuó su posible retiro antes del partido del ante los Hornets de Charlotte el sábado, en lo que sería su último juego en su estado natal de Carolina del Norte.

El nativo de Winston-Salem, Carolina del Norte, publicó un video en las redes sociales aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido, mostrando momentos destacados de él jugando para varios equipos de la NBA a lo largo de sus 21 años de carrera profesional. El video también incluye imágenes de Paul desde su infancia hasta la escuela secundaria, sus días jugando en Wake Forest y su selección en el draft de la liga.

"¡De vuelta en Carolina del Norte! Qué viaje... Aún queda mucho... ¡AGRADECIDO por este último!!", publicó Paul en X.

Paul, de 40 años, firmó un contrato de un año para regresar a los Clippers antes de la temporada.

“No quiero hablar de nadie retirándose. Es un momento difícil, especialmente cuando has dedicado tanto trabajo en tu vida a jugar este juego”, comentó el entrenador Tyronn Lue antes del juego. “Cuando se acaba y llega a su fin, para mí fueron días oscuros porque es algo que has hecho toda tu vida”.

Lue añadió que está "feliz de que pueda regresar a casa para terminar su carrera".

Paul no estuvo disponible para comentarios antes del partido.

Paul está promediando 2,5 puntos y 3,3 asistencias por juego en un rol limitado para los Clippers.

Doce veces All-Star de la NBA, Paul fue la quinta selección general de los Hornets de Charlotte en 2005 y ha sido seleccionado siete veces para el primer equipo defensivo de la NBA. Ha jugado para siete equipos diferentes de la NBA y esta es su segunda etapa con los Clippers.

