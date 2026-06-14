Chourio y Perkins pegan jonrones y Cerveceros vencen 4-0 a Sánchez y Filis

El venezolano Jackson Chourio y Blake Perkins conectaron jonrones, Kyle Harrison lanzó pelota de tres hits durante seis entradas y los Cerveceros de Milwaukee castigaron al as dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, con todas sus carreras el domingo en una victoria por 4-0.

Chourio abrió la primera entrada con un jonrón de 412 pies al jardín central. Fue su quinto jonrón en cinco juegos, el noveno de la temporada y el séptimo en junio, líder de las Grandes Ligas.

Perkins, quien llegó al juego bateando para .113, conectó un jonrón de tres carreras con dos outs —su primero de la temporada— en la cuarta entrada para ampliar la ventaja de Milwaukee a 4-0. Añadió un doble en la sexta y suma seis hits en siete turnos oficiales de por vida contra Sánchez.

Harrison (8-1) se recuperó de su peor salida en lo que, por lo demás, ha sido una temporada sólida.

Harrison permitió seis hits dispersos en sus seis entradas sin carrera y terminó con tres ponches y ninguna base por bolas en una actuación de 80 lanzamientos.

A Sánchez (8-3) se le cortó su racha personal de seis victorias consecutivas en su apertura número 100 de por vida.

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