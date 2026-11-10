Chiefs adquieren al receptor Josh Downs en canje con Colts, aseguran fuentes de AP

Los Chiefs de Kansas City adquirieron al receptor abierto Josh Downs de los Colts de Indianapolis a cambio de un par de selecciones del draft, para cubrir su mayor necesidad de plantilla dos días después de que Xavier Worthy sufriera una lesión en el tendón de la corva en la victoria sobre los Jets, le comentaron el martes a The Associated Press dos personas familiarizadas con el acuerdo.

Los Chiefs enviaron a Indianapolis sus selecciones de cuarta y quinta ronda del draft del próximo año a cambio de Downs y una selección de séptima ronda, según las dos personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque el traspaso no era oficial hasta que Downs superara un examen físico.

Downs dio a entender que aprobada el acuerdo en la red social X con su primera publicación desde el verano. El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, respondió rápidamente con una imagen de un despertador, como diciendo: es hora de ir por otro campeonato.

Más temprano en el día, los Colts traspasaron al receptor abierto Keenan Allen a San Francisco a cambio de una selección de sexta ronda, comentó otra persona que habló con AP bajo condición de anonimato, aunque Indianapolis no traspasó al destacado corredor Jonathan Taylor antes de la fecha límite.

Los Chiefs perdieron hace unas semanas a su principal amenaza profunda, Tyquan Thornton, por una fractura de tobillo que podría poner fin a su temporada. El también receptor Rashee Rice ha sido propenso a lesionarse y se perdió tres partidos esta temporada por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Worthy también está en condiciones de perderse varias semanas después de agarrarse el muslo en la segunda mitad de la paliza del domingo 35-12 a Nueva York.

Hubo rumores de que Kansas City estaba en el mercado de receptores abiertos incluso antes de que Worthy se lesionara.

Downs, que está en el último año de su contrato, solicitó un traspaso hace un par de semanas, después de que Indianapolis enviara al guard izquierdo Quenton Nelson a Seattle y al tackle defensivo DeForest Buckner a los 49ers en medio de una serie de cambios organizacionales.

Estas salidas de los Colts se produjo tras el despido del gerente general Chris Ballard.

Incluso después de pedir un traspaso, Downs, de 25 años, había seguido jugando para Indianapolis, y atrapó tres pases para 24 yardas en la derrota del domingo ante Dallas. La selección de tercera ronda de 2023 suma 33 recepciones para 354 yardas y un touchdown en nueve partidos esta temporada.

Muchos esperaban que los Chiefs reforzaran la posición de receptor abierto en la temporada baja. Worthy ha quedado a deber desde que gastaron una selección de primera ronda hace un par de años, Rice no ha podido mantenerse en el campo por lesiones y problemas legales, y el resto de su tabla de profundidad está llena de jugadores jóvenes y sin probar.

Tras perderse los playoffs la temporada pasada, lo que puso fin a una racha de tres apariciones consecutivas en el Super Bowl, Kansas City tiene marca de 6-2 antes de enfrentar a Atlanta de visita. La defensa de los Chiefs los ha mantenido en los partidos mientras su ofensiva lidia con lesiones, incluidos golpes en ambas posiciones de tackle ofensivo, aunque el panorama en la posición de receptor abierto luce mucho mejor con Downs incorporado.

Ha atrapado 231 pases para 2.494 yardas y 12 touchdowns a lo largo de partes de cuatro temporadas en Indianapolis.

En muchos sentidos, el resto de la temporada también podría ser una audición para Downs en Kansas City. Está próximo a convertirse en agente libre, y el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, ha mostrado disposición a firmar nuevos contratos con jugadores que ha adquirido mediante traspasos.

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Los redactores deportivos de AP Michael Marot en Indianapolis y Josh Dubow en Santa Clara, California, contribuyeron.

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