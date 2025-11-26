Liverpool enfrenta una crisis tras goleada del PSV Eindhoven en la Liga de Campeones

Lo que podría haberse considerado un tambaleo parece ser una crisis en toda la extensión de la palabra para Arne Slot y el Liverpool después de que los campeones ingleses fueron aplastados por tercera vez consecutiva el miércoles.

Liverpool sumó su novena derrota en 12 partidos después de que el PSV Eindhoven se llevó una victoria por 4-1 de Anfield en la Liga de Campeones. Los Reds venían de perder 3-0 en la Liga Premier contra el Manchester City antes del parón internacional y contra el Nottingham Forest el sábado.

Slot está bajo una presión creciente —un escenario inconcebible, dado que Liverpool se paseó hacia el título de la Premier hace apenas unos meses— y los errores defensivos nuevamente llevaron a la caída de su equipo contra el PSV.

Primero, la mano levantada de Virgil van Dijk tocó el balón en un tiro de esquina, lo que provocó un penal que el veterano de 36 años Ivan Perisic convirtió para abrir el marcador a favor de los campeones holandeses.

Dominik Szoboszlai igualó diez minutos después, pero tras el gol de Guus Til que devolvió la ventaja al PSV, el defensa central del Liverpool Ibrahima Konate —un blanco de críticas tanto de aficionados como de expertos en los últimos meses— falló con el balón, permitiendo que los visitantes volvieran a tener una oportunidad de marcar.

El delantero estadounidense Ricardo Pepi disparó contra el poste y Couhaib Driouech estuvo allí para convertir el rebote.

Driouech añadió un cuarto gol en el tiempo de descuento para completar la humillación.

