Donnarumma queda fuera de la convocatoria del PSG tras declarar que quiere irse

El portero Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para su partido de la liga francesa del domingo contra el Nantes, días después de ser descartado de la final de la Supercopa de la UEFA.

Donnarumma ya expresó que quiere dejar al PSG en medio de especulaciones de que pronto se unirá al gigante de la Liga Premier, el Manchester City.

Donnarumma fue sin duda el mejor jugador del PSG la temporada pasada, ayudando al equipo a ganar la Liga de Campeones por primera vez con una serie de actuaciones decisivas en las etapas eliminatorias.

Sin embargo, el entrenador del PSG, Luis Enrique, fichó al portero Lucas Chevalier del Lille durante la temporada baja, supuestamente debido a su superior capacidad de pase desde el fondo, en un movimiento que, según se informa, desagradó a Donnarumma.

