Cerveceros y Piratas suspendidos por lluvia; habrá doble cartelera el sábado

El juego programado entre los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh fue pospuesto por la lluvia la noche del viernes y reprogramado para el sábado como parte de una doble cartelera de día y noche.

El primer juego estaba previsto para las 12:05 de la tarde (Hora de verano del Este de Norteamérica) y el segundo para las 4:05 de la tarde

El All-Star de Pittsburgh Braxton Ashcraft (9-3, efectividad de 3,24) estaba programado para abrir el primer juego, y el novato Bubba Chandler (3-8, 4,82) estaba previsto para el segundo.

Milwaukee planeaba abrir con dos novatos — Brandon Sproat (3-4, 5,13) en el Juego 1 y el zurdo Shane Drohan (4-2, 2,97) en el Juego 2.

El juego nunca comenzó y fue suspendido tras una demora de 1 hora y 27 minutos.

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