Cerveceros vencen 5-1 a Piratas y se acercan al título de la Central NL

Jacob Misiorowski ponchó a siete en cinco entradas sin permitir carreras y los Cerveceros de Milwaukee quedaron al borde de su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional con una victoria, la noche del martes de 5-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Milwaukee redujo a uno su número mágico para asegurar la División. Los Cerveceros podrían sellarlo más tarde el martes si los Cachorros de Chicago pierden ante Atlanta.

Misiorowski (15-5), bajó su efectividad al mejor 1,89 de las Grandes Ligas y elevó su total de ponches de la temporada a 243. Nueve de los primeros 10 lanzamientos del imponente derecho superaron las 100 millas por hora y sorteó cinco hits —todos sencillos— para apuntarse su cuarta decisión consecutiva.

El mexico-americano Joey Ortiz y el venezolano Luis Lara impulsaron dos carreras cada uno para los Cerveceros.

Los Cerveceros tomaron la delantera temprano ante el abridor Lake Bachar (1-4). Jake Bauers abrió con un sencillo, avanzó a segunda con un rodado para out, progresó con un lanzamiento descontrolado y anotó con el elevado de sacrificio de Lara.

Eso fue suficiente para Misiorowski, quien salió después de realizar 82 lanzamientos —43 a 100 millas por hora o más— para afianzar su control en la carrera por su primer premio Cy Young.

Brandon Lowe conectó su jonrón número 30 por Pittsburgh y el 171 del equipo en la temporada, con lo que igualó una marca de la franquicia establecida en 1999. Rafael Flores Jr. sumó cuatro hits por los Piratas, que volvieron a caer por debajo de .500, el día en que el club celebró al ícono de la franquicia y miembro del Salón de la Fama y puertorriqueño Roberto Clemente, al vestir el famoso número 21 del jardinero.

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