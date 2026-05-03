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Sencillo productor de Peraza en la 10ma da a Angelinos triunfo 4-3 sobre Mets

METS ANGELINOS
METS ANGELINOS (AP)

El venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo impulsor de dos outs en la décima entrada y los Angelinos de Los Ángeles cortaron una racha de siete derrotas consecutivas a noche del sábado con una victoria 4-3 sobre los Mets de Nueva York.

El cubano Jorge Soler recibió una base por bolas abriendo la entrada de Austin Warren (0-1) para iniciar la décima y Jo Adell pegó un sencillo para llenar las bases sin outs.

Warren retiró a Josh Lowe y a Vaughn Grissom con elevados y estaba a un strike de salir del atolladero cuando Peraza colocó un lanzamiento curvo 0-2 en el jardín izquierdo-central para el triunfo.

Los Angelinos recibieron 3 2/3 entradas sin permitir carreras de su atribulado bullpen. Sam Bachman ponchó a tres en 1 2/3 entradas y Ryan Zeferjahn (2-1) lanzó una novena y décima sin carreras para llevarse la victoria.

El elevado de sacrificio del cubano Andy Ibáñez acercó a los Mets 3-2 y el sencillo impulsor de Tyrone Taylor empató el juego.

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Austin Slater y el dominicano Ronny Mauricio luego se embasaron con sencillos dentro del cuadro para llenar las bases.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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