Matt Chapman aporta 2 jonrones y 8 impulsadas en la paliza 18-3 de los Gigantes a los Cachorros

Matt Chapman conectó el cuarto grand slam de su carrera en la cuarta entrada y añadió un jonrón de tres carreras para coronar la sexta entrada de siete anotaciones de San Francisco, y los Gigantes aplastaron 18-3 a los Cachorros de Chicago, que atraviesan un mal momento, el viernes.

Willy Adames y Casey Schmitt aportaron cada uno un par de jonrones, mientras los Gigantes le propinaron a los Cachorros su 19na derrota en 25 juegos. Jonah Cox pegó un cuadrangular solitario entre sus tres imparables.

Chapman conectó el segundo grand slam de los Gigantes en dos días, y el sexto de la temporada —todos en los últimos 18 juegos de San Francisco. Añadió un elevado de sacrificio para terminar con un récord personal de ocho carreras impulsadas.

Los Gigantes son el sexto equipo en la historia de las Grandes Ligas en conectar seis grand slams en 20 días o menos, según el club.

Schmitt terminó con cuatro hits, al conectar su segundo jonrón del juego y el 15to del equipo —líder— ante el receptor de Chicago Carson Kelly, quien lanzó la novena entrada. Los Gigantes finalizaron con 19 imparables, después de una victoria de 12-9 con 20 hits en Milwaukee el jueves.

Seiya Suzuki conectó un jonrón solitario por los Cachorros. Kelly tuvo dos imparables y una carrera impulsada.

El abridor de los Gigantes, Robbie Ray (4-6), no permitió carreras con dos hits en cinco entradas para llevarse la victoria, pese a otorgar cinco bases por bolas.

San Francisco anotó sus primeras ocho carreras con ocho hits ante el dominicano Edward Cabrera (3-3), quien trabajó tres entradas y dos tercios en su regreso tras una ampolla en el dedo medio de la mano derecha.

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