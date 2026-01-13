Pacers superan 98-96 a Celtics y consiguen su primera racha de tres victorias

Pascal Siakam anotó 21 puntos, incluyendo el decisivo tiro con 6,1 segundos restantes, y los Pacers de Indiana sumaron tres victorias consecutivas por primera vez en la campaña al vencer el lunes 98-96 a los Celtics de Boston.

Derrick White de Boston falló un intento de tres para tomar la delantera en los segundos finales después de que empató el juego a 96 con una bandeja en penetración con 28,6 segundos restantes.

Siakam hizo un amague y dio un paso dentro de la línea de tiros libres para anotar en los segundos finales. También sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Los Pacers comenzaron la noche con el peor récord de la NBA, pero ahora están 9-31, medio juego por encima de los Pelicans de Nueva Orleans a pesar de no contar con el alero Bennedict Mathurin (17,8 puntos por juego), quien estuvo fuera por una lesión en el pulgar por quinto juego consecutivo.

Jay Huff anotó 20 unidades, incluyendo cuatro triples, para los Pacers.

Payton Pritchard lideró a los Celtics con 23 tantos y ocho asistencias. White tuvo 18 puntos y Anfernee Simons 16.



