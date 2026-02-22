Coventry aprende en su primera prueba olímpica como líder del COI

La primera presidenta en los 132 años de existencia del Comité Olímpico Internacional tuvo una prueba de estrés adecuada en sus primeros Juegos Olímpicos.

Se puede considerar que Kirsty Coventry tuvo éxito en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que también ofrecieron un anticipo de los desafíos que se prevé serán más duros de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Unos Juegos increíbles, y una experiencia increíble para mí como los primeros en este cargo”, el dijo Coventry a sus colegas del COI el domingo.

Coventry insistió en Milán, antes de los Juegos, en que “nuestro juego es el deporte”, aunque la política era inevitable.

Comenzó los Juegos de Invierno construyendo una “muy buena química” con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance —quien fue abucheado en la ceremonia de apertura—, y parecía probable que los cerrara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el mandatario estadounidense no viajó, como muchos esperaban, para observar la final masculina de hockey sobre hielo del domingo, que ganó Estados Unidos.

Coventry vivió una intensa presión durante el drama de varios días por el casco del piloto ucraniano de skeleton, que rendía homenaje a atletas y entrenadores muertos en la invasión militar rusa.

Pero su decisión de descalificar a Vladyslav Heraskevych a pesar de que Coventry se reunió con él a primera hora del 12 de febrero, ha ayudado a definir su estilo de liderazgo.

Sus lágrimas en una reunión posterior con medios internacionales son una imagen poderosa de su presidencia, aunque el propio Heraskevych no quedó impresionado.

Al día siguiente, en una conferencia de prensa en Milán, Coventry recibió una lista detallada de asuntos del COI relacionados con sus propias finanzas, además de futuras sedes olímpicas, sus funcionarios y gobiernos.

“Es un trabajo que solo una mujer podría hacer”, afirmó con deleite, “y tengo ganas de seguir haciéndolo”.

La presidenta de los atletas

La estrategia política ucraniana había sido “un bautismo de fuego” para la nueva presidenta, le dijo a The Associated Press el domingo el exdirector de marketing del COI, Michael Payne.

Que Coventry fuera directamente a dialogar con Heraskevych en una diplomacia deportiva supuso un cambio respecto de sus predecesores Thomas Bach y Jacques Rogge.

A los 42 años, tras haber nadado por Zimbabue tan recientemente como en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Coventry es apenas 13 meses mayor que la estrella estadounidense Lindsey Vonn.

“Vimos en estos Juegos sus valores y su humanidad”, le comentó a The Associated Press Tricia Smith, miembro del COI y medallista de plata en remo por Canadá en los Juegos de Los Ángeles 1984. “Y creo que eso es excepcionalmente positivo para el Movimiento Olímpico a medida que avanzamos”.

Bach, de 72 años, se sentó de nuevo junto a Coventry el domingo en la reunión del COI: él con traje y corbata, ella con un tejido de punto informal y elegante que se está convirtiendo en su sello.

El cambio generacional es evidente para los Juegos Olímpicos, que quieren y necesitan seguir siendo relevantes.

Presidenta empresaria

Tras siete años como ministra de Deportes en el gobierno de Zimbabue, Coventry tiene experiencia en gestión.

El vicepresidente del COI, Pierre-Olivier Beckers, cree que demostró que no es demasiado joven para liderar.

“Creo que está madurando a un ritmo increíble”, le dijo Beckers a los reporteros y añadió que era “un placer para personas como yo trabajar con ella. Su capacidad para rodearse de gente, escuchar a todos, a los asesores, y tomar decisiones rápidamente, es sencillamente asombrosa”.

Con miras a Los Ángeles

A Coventry le espera un 2026 importante, con políticas emblemáticas por decidir bajo el lema “Fit for the Future”. Continúa la revisión del sistema del COI para elegir sedes olímpicas, deportes olímpicos y programas de patrocinio, además de la protección del deporte femenino.

El 24 y 25 de junio se realizará una reunión clave en Lausana, Suiza y es probable que haya más hacia finales de año.

Los próximos Juegos Olímpicos son un foco constante. La noticia del vínculo del jefe de la organización de los Juegos de Los Ángeles, Casey Wasserman, con la exnovia de Jeffrey Epstein continuó en Milán, y Coventry pronto tendrá que reunirse con Trump.

“Puede irse (de Milán) con un enorme suspiro de alivio”, añadió Payne “La marca goza de una salud robusta”.

Pero advirtió que habrá más politización del deporte olímpico en todo el mundo antes de los próximos Juegos Olímpicos en Estados Unidos.

