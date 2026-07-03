Cavalli, Mikolas, Eaton y Contreras reciben suspensiones tras pelea Nacionales-Medias Rojas

El lanzador de los Nacionales de Washington Cade Cavalli y el primera base venezolano de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras recibieron cada uno una suspensión de siete juegos por parte de las Grandes Ligas de Béisbol el jueves por su papel en una pelea que vació las bancas entre los equipos.

MLB también suspendió al lanzador de los Nacionales Miles Mikolas (cinco juegos) y al jardinero de los Medias Rojas Nate Eaton (tres juegos) por sus acciones durante el altercado, que ocurrió en Fenway Park en la cuarta entrada del juego del martes por la noche.

Los cuatro jugadores también fueron multados con una cantidad no revelada en la sanción anunciada por el vicepresidente sénior de operaciones en el terreno, Michael Hill. Estaba previsto que las suspensiones comenzaran el viernes, cuando los Medias Rojas jueguen en casa de los Angelinos de Los Ángeles y los Nacionales reciban a los Piratas de Pittsburgh.

Si alguno de los jugadores decide apelar la sanción, el castigo se retrasará hasta que ese proceso concluya.

Cavalli le gritó a Contreras después de poncharlo mirando con un lanzamiento en cuenta completa. Contreras entonces le lanzó el casco a Cavalli y se le acercó en el montículo. Comenzaron a intercambiar palabras y ambas bancas se vaciaron.

Contreras, Eaton, Mikolas y el mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, fueron expulsados. Cavalli no lo fue.

Contreras fue expulsado por segundo juego consecutivo, después de haber imitado una seña de apelación tras poncharse con un swing contenido durante el juego del lunes. También celebró un jonrón de tres carreras ante Mikolas en ese partido con un enorme bat flip, por el que más tarde se disculpó. El venezolano reconoció que ha estado estresado desde que su país natal sufrió daños por un par de devastadores terremotos la semana pasada.

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