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Cavaliers vencen a 142-126 a Grizzlies que igualan récord de la NBA con 29 triples

CAVALIERS-GRIZZLIES
CAVALIERS-GRIZZLIES (AP)

Evan Mobley anotó 24 puntos, Dennis Schroder sumó 22 unidades y 11 asistencias, y los Cavaliers de Cleveland vencieron el lunes 142-126 a Memphis pese a que los Grizzlies igualaron el récord de la NBA de triples en un solo partido con 29.

Cleveland (50-29) alcanzó las 50 victorias por segunda temporada consecutiva y por 14ta ocasión total.

Memphis (25-54) encestó 29 de 59 (49%) desde detrás del arco, con los nueve jugadores de los Grizzlies anotando un triple. Este fue un récord de la franquicia en triples convertidos e igualó la marca de la NBA de 29, que ahora comparte con los Bucks de Milwaukee (contra Miami el 29 de diciembre del 2020) y los Celtics de Boston (contra los Knicks de Nueva York el 22 de octubre de 2024). Adama Bal rompió el récord de la franquicia de Memphis cuando quedaban 3:25 minutos, y añadió otro a 1:41.

Cleveland llegó a estar abajo por hasta 17 puntos en la primera mitad antes de encadenar una racha de 31-12 para irse al descanso arriba 68-64. Keon Ellis anotó 16 puntos en la primera mitad, y Mobley y Schroder aportaron 12 cada uno. Schroder también repartió ocho asistencias.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

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