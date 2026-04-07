Knicks superan a Hawks 108-105 tras revisión que anula triple de McCollum en la bocina

Los Knicks de Nueva York resistieron para vencer el lunes 108-105 a los Hawks de Atlanta después de que el tiro desde media cancha de CJ McCollum sobre la bocina fue invalidado tras una revisión.

Jalen Brunson encestó dos tiros libres con 1,2 segundos por jugar para darle a Nueva York una ventaja de tres puntos. McCollum entonces recibió un saque de banda cerca de la línea de tiros libres y dio dos botes antes de lanzar un tiro que entró tras rebotar en el tablero. Pero la repetición mostró que el balón aún estaba en sus manos cuando se agotó el tiempo.

Fue la primera derrota en casa de los Hawks desde principios de febrero y puso fin a la racha de 13 victorias consecutivas de Atlanta como local.

Brunson lideró a Nueva York con 30 puntos y 13 asistencias, y Karl-Anthony Towns aportó 21 unidades, 12 rebotes y seis asistencias. En el State Farm Arena se escucharon cánticos de “MVP” mientras un cuarto periodo de 17 puntos de Brunson impulsó a Nueva York a su victoria número 51 de la temporada.

Nickeil Alexander-Walker encabezó a los Hawks con 36 tantos, 20 de ellos en la primera mitad para ayudar a Atlanta a irse al descanso con ventaja de 57-53.

Los Knicks firmaron una racha de 17-6 en los últimos seis minutos del tercer cuarto para tomar una ventaja de 81-79 de cara al cuarto periodo. Catorce de los 28 puntos de Nueva York en el tercer cuarto fueron de Towns.

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