Vásquez lanza 6 entradas en blanco, Miller logra su 14to salvamento y Padres vencen 2-0 a Marineros

Randy Vásquez lanzó seis entradas sin permitir carreras, Mason Miller logró un salvamento de cuatro outs y Miguel Andújar conectó un doble impulsor para que los Padres de San Diego vencieran el viernes 2-0 a los Marineros de Seattle.

Vásquez (5-1), quien no ha permitido carreras limpias en tres de nueve aperturas esta temporada, toleró cuatro hits en seis entradas y no dejó que ningún corredor avanzara más allá de la segunda base.

El derecho dominicano concedió apenas un extrabase, un doble de Cole Young, en la quinta entrada.

San Diego anotó su primera carrera en la cuarta gracias a un doble del dominicano Andújar con dos strikes y dos outs ante un sweeper colgado del abridor Emerson Hancock (3-2). Fue la única carrera que los Padres le hicieron a Hancock, quien en su apertura anterior permitió su máximo número de la temporada con cinco carreras limpias.

Los Padres volvieron a anotar en la séptima con un rodado impulsor de Sung-Mun Song frente a Cooper Criswell.

Seattle tuvo la oportunidad de empatarlo, e incluso de tomar la ventaja. Llenó las bases en la octava.

Miller, el cerrador estelar de los Padres, ponchó a Connor Joe mirando mediante un slider con cuenta llena para terminar la entrada y así conseguir su 14º salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

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