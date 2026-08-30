Casper Ruud, subcampeón del US Open 2022, se retira del torneo por lesión

Casper Ruud, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2022, se retiró del torneo el domingo debido a una lesión de espalda.

Ruud se vio obligado a dejar de jugar en su primer partido del reciente Abierto de Cincinnati. El noruego disputó el torneo de dobles mixtos en Flushing Meadows, pero en videos se le vio con dificultades para sacar durante los entrenamientos.

Ruud, que ocupa el puesto número 20 del ranking, fue reemplazado en el cuadro por Arthur Gea, quien perdió en la ronda final de la fase de clasificación. El francés se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda.

Ruud perdió ante Carlos Alcaraz en la final del US Open de 2022. Ese año también alcanzó la final del Abierto de Francia, donde cayó ante Rafael Nadal en su primer intento de convertirse en el primer noruego en ganar un título de Grand Slam.

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