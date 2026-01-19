Bills despiden a Sean McDermott tras nueve temporadas sin llegar al Super Bowl, según fuentes de AP

Los Bills de Buffalo despidieron el lunes al entrenador Sean McDermott después de que el equipo nuevamente no lograra llegar al Super Bowl en sus nueve temporadas, informar dos personas con conocimiento directo de la decisión a The Associated Press.

La destitución se produjo dos días después de que los Bills fueran eliminados en una desgarradora derrota 33-30 en tiempo extra de visita a Denver en la ronda divisional de los playoffs. Las personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la decisión.

La gestión de McDermott termina después de nueve temporadas en las que transformó la franquicia en un ganador perenne, pero fue criticado por no alcanzar el Super Bowl. Buffalo se convirtió en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero sin poder llegar al Super Bowl.

Los Bills tuvieron un récord de 12-5 en la temporada regular y vieron rota su racha de cinco años en la cima del Este de la Conferencia Este, finalizando en el segundo lugar detrás de los Patriots de Nueva Inglaterra.

McDermott, de 51 años, terminó con una foja de 98-50 en la temporada regular y 8-8 en los playoffs, ocupando el segundo lugar en la lista del equipo en victorias detrás de Marv Levy (112-70, 11-8), miembro del Salón de la Fama. Levy lo logró en 11 temporadas durante una gestión que incluyó al equipo liderado por Jim Kelly llegando —y perdiendo— cuatro Super Bowls consecutivos a principios de la década de 1990.

El fracaso de McDermott para alcanzar el Super Bowl con Josh Allen como quarterback se convirtió en su perdición. Aunque Allen ha roto muchos de los récords de pases y anotaciones de Kelly, los Bills han avanzado al juego de campeonato de la AFC apenas dos veces —y perdieron ambas veces ante Kansas City— durante una racha récord del equipo de siete años en los playoffs.

Las últimas tres derrotas de Buffalo en los playoffs se han decidido por tres puntos. Y tres de las derrotas de McDermott en los playoffs terminaron en tiempo extra.

Eso incluye la derrota 42-36 ante Kansas City en la ronda divisional de 2021, conocida como "13 segundos" —la cantidad de tiempo que Patrick Mahomes tuvo para completar dos pases de 44 yardas y preparar el gol de campo de empate de 49 yardas de Harrison Butker en la última jugada del tiempo reglamentario.

A pesar de sus inconsistencias en los playoffs, McDermott condujo a un equipo que ganó 10 o más juegos de temporada regular durante siete temporadas consecutivas, incluidas dos temporadas de 13 victorias que igualaron el récord del equipo en 2022 y 2024.

Buffalo se clasificó a los playoffs en ocho de las nueve temporadas de McDermott. Eso incluye 2017, cuando los Bills se colaron en la postemporada en el último día para poner fin a una sequía de playoffs de 17 años que en ese momento era la racha activa más larga en los cuatro principales ligas de deporte profesional de América del Norte.

Los Bills se convirtieron en un modelo de estabilidad bajo McDermott y el gerente general Brandon Beane, quien llegó en mayo de 2017. Y ahora se someten a su primera búsqueda de entrenador desde que McDermott asumió el cargo de Rex Ryan, quien fue despedido después de dos temporadas en Buffalo.

McDermott fue contratado después de pasar seis temporadas como coordinador defensivo de los Panthers de Carolina. Antes de eso, ingresó a la NFL en 1999 como miembro del primer equipo de Andy Reid en Filadelfia. McDermott ascendió para convertirse en el coordinador defensivo de los Eagles antes de ser despedido en 2010.

Con Allen cumpliendo 30 años en mayo, se espera que los Bills busquen un entrenador con mentalidad ofensiva para impulsar una ofensiva en la que al mariscal de campo se le pidió con demasiada frecuencia que llevara la carga.

La producción del MVP de la NFL de 2024 disminuyó esta temporada. Terminó con 3.668 yardas y 25 touchdowns por pase, su producción más baja desde su segunda temporada en 2019.

Los Bills recibieron un impulso del running back James Cook, quien se convirtió en el primer jugador de Buffalo en ganar el título de acarreos de la NFL desde O.J. Simpson en 1976.

La defensa tuvo problemas en parte debido a una transición a un grupo más joven y una serie de lesiones. Aunque la defensa de Buffalo terminó clasificada séptima en la NFL esta temporada, la unidad tuvo dificultades para detener la carrera.

Y ha sido en los playoffs donde la defensa ha sido criticada por colapsar con demasiada frecuencia. Buffalo permitió 30 o más puntos en cuatro de sus derrotas en los playoffs.

___

