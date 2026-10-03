Carlos Alcaraz avanza a la tercera ronda del Abierto de Japón

Carlos Alcaraz venció el sábado por 7-6 (6), 6-1 a Matteo Arnaldi en un partido de segunda ronda del Abierto de Japón, y con lo que el primera cabeza de serie continuó con su sólido regreso a la competencia tras una pausa de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca.

Alcaraz disputó la semana pasada la Copa Laver y ayudó a Europa a conquistar el trofeo con una victoria en individuales sobre Taylor Fritz. El español cayó ante Ben Shelton en un épico desenlace de madrugada en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, después de su regreso tras la lesión.

En otro partido de segunda ronda disputado el sábado más temprano, Denis Shapovalov derrotó al chileno Alejandro Tabilo 7-5, 3-6, 6-4. Alcaraz se medirá con Shapovalov en los cuartos de final.

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