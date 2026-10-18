Cardinals vencen 18-16 a Rams con el 6to gol de campo de Chad Ryland al expirar el tiempo

Chad Ryland pateó su sexto gol de campo, uno de 43 yardas cuando el tiempo expiraba, y los Cardinals de Arizona remontaron para una sorprendente victoria 18-16 sobre los Rams de Los Ángeles el domingo.

El pateador de despeje Ethan Evans convirtió el punto extra de la ventaja después de que Colby Parkinson atrapó un pase de touchdown de Matthew Stafford con 47 segundos por jugar para los afamados Rams (2-4), que batallaron todo el día antes de armar una desesperada serie final para anotar.

Pero los Cardinals avanzaron de inmediato 36 yardas hasta quedar en rango de gol de campo gracias a una larga recepción de Jalen Brooks y un castigo por rudeza innecesaria a Josh Wallace. Tres jugadas después, Ryland clavó su último intento para asegurar una impactante sorpresa para Arizona (2-4), que llegaba como desfavorecido por doble dígito de puntos.

Jacoby Brissett lanzó para 218 yardas para equilibrar un soberbio partido defensivo de los Cardinals ante los favoritos de pretemporada para el Super Bowl. El nuevo entrenador de los Cardinals, Mike LaFleur, ganó su primer duelo ante su exjefe Sean McVay y consiguió la segunda victoria de Arizona esta temporada en el SoFi Stadium, donde también venció a los Chargers en la Semana 1.

Matthew Stafford lanzó para 222 yardas y dos anotaciones por los Rams (2-4), que están en completo desorden tras tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluida esta caída en casa ante un equipo al que McVay había vencido 16 veces en 19 enfrentamientos. Los Ángeles aun así reaccionó, y Evans incluso respondió con su primer intento de punto extra en su carrera después de que el nuevo pateador de los Rams, Blake Grupe, se lesionó la rodilla al hacer una tacleada en el primer cuarto — pero Ryland y los Cardinals aprovecharon su última oportunidad.

Grupe acertó un gol de campo de 44 yardas en el primer cuarto, pero el recién llegado ya no pudo jugar, en la más reciente pesadilla de equipos especiales de los Rams.

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