Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Cardenales rompen racha de cinco derrotas con victoria 8-3 sobre Marlins

Associated Press
Lunes, 18 de agosto de 2025 22:48 EDT
CARDENALES MARLINS
CARDENALES MARLINS (AP)

Alec Burleson se fue de 4-3, incluyendo el sencillo que puso a su equipo por delante en la séptima entrada, y los Cardenales de San Luis terminaron con su racha de cinco derrotas consecutivas al vencer el lunes por la noche 8-3 a los Marlins de Miami.

El jardinero derecho de Miami, Dane Myers, no pudo hacer una atrapada rutinaria en la pista de advertencia en la séptima, lo que puso a un corredor en posición de anotar para los Cardenales. El sencillo impulsor de Burleson envió al panameño Iván Herrera a home para una ventaja de 4-3.

San Luis añadió otra carrera con un sencillo del venezolano Pedro Pagés.

Los Marlins fueron perjudicados por dos errores, tres carreras sucias, cuatro lanzamientos descontrolados y cinco bases por bolas permitidas.

El relevista de los Cardenales, Matt Svanson (2-0), lanzó dos entradas, permitiendo un hit y un ponche para llevarse la victoria.

Relacionados

El relevista de los Marlins, Lake Bachar (5-1), permitió cuatro hits en dos entradas.

Miami ha perdido cuatro de cinco y ocho de diez.

Por los Cardenales, el venezolano Willson Contreras de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Marlins, los dominicanos Otto Lopez de 4-1 con una anotada y Agustín Ramírez de 4-2 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in