Cardenales remontan ante el débil bullpen de Nacionales y ganan 7-6 en 10 innings

Thomas Saggese conectó un doble que puso a su equipo adelante en la 10ma entrada, y los Cardenales de San Luis remontaron para superar el martes 7-6 a los Nacionales de Washington.

Nathan Church y Jordan Walker conectaron jonrones por San Luis. Los Cadenales anotaron cinco carreras contra el tambaleante bullpen de los Nacionales, que comenzó el día ubicado en el 28vo puesto de las Grandes Ligas con una efectividad de 6,34.

James Wood conectó jonrón por tercer juego consecutivo, algo inédito en su carrera. Pero Washington sufrió su sexta derrota en siete duelos.

Saggese conectó con fuerza el sweeper de Cole Henry hacia el jardín central para impulsar al corredor automático Masyn Winn, quien abrió la 10ma. Tres bateadores después, JJ Wetherholt pegó un doble al jardín derecho ante Henry (0-2) para remolcar a Saggese.

El dominicano George Soriano (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras. Riley O’Brien permitió que el corredor automático Daylen Lile anotara con un lanzamiento descontrolado, pero ponchó a Nasim Nuñez en el siguiente envío para conseguir su tercer salvamento.

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