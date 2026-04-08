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Bulls cortan racha de 7 derrotas; aplastan 129-98 a Wizards en 1er partido tras cambios en directiva

BULLS-WIZARDS
BULLS-WIZARDS (AP)

Rob Dillingham anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera, y los Bulls de Chicago cortaron una seguidilla de siete derrotas al aplastar el martes 128-98 a los Wizards de Washington, el peor equipo de la NBA, en el primer partido de una serie de dos.

En el primer encuentro desde que despidieron a sus dos principales ejecutivos deportivos, los Bulls tuvieron el control del duelo desde el final del primer cuarto, con una ventaja de 38-18 ante un equipo de Washington que maximizaría sus probabilidades de conseguir una selección alta en el draft.

Chicago amplió su ventaja a 66-37 al descanso y a 100-63 al final del tercer cuarto ante unos Wizards que parecían desinteresados en defender. Patrick Williams sumó 20 puntos, su mejor marca de la temporada, y Tre Jones aportó 20 unidades y nueve asistencias por los Bulls, que vuelven a jugar en Washington la noche del jueves.

Los Bulls tenían una marca de 23-22 el 24 de enero, pero se han desplomado desde entonces, al perder 27 de 34. Chicago llegó a los playoffs sólo una vez en seis temporadas bajo la gestión del vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas, Arturas Karnisovas, y el gerente general Marc Eversley, ambos despedidos el lunes.

El martes, el director general Michael Reinsdorf manifestó que quería que el entrenador Billy Donovan regresara la próxima temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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