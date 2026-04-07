Wood, House y Abrams conectan jonrón en la octava y Nacionales vencen 9-6 a Cardenales

James Wood, Brady House y CJ Abrams conectaron jonrones durante una octava entrada de seis carreras, y los Nacionales de Washington remontaron para vencer el lunes 9-6 a los Cardenales de San Luis.

Wood empató el juego con un cuadrangular de tres carreras ante Ryne Stanek y el jonrón de dos carreras de House frente a Matt Svanson (0-1) los puso al frente 8-6 antes del batazo solitario de Abrams para su hit número 500 de por vida. Los Nacionales han anotado 64 carreras en sus primeros 10 juegos, la mejor cifra en la historia de la franquicia, solo por detrás de los Dodgers y los Cerveceros esta temporada.

Wood también le robó un posible jonrón a Nolan Gorman con una atrapada en salto cerca de la esquina del jardín derecho en la cuarta entrada.

El derecho de Washington Zack Littell ponchó a seis y permitió cuatro hits y una carrera en cinco entradas. Su ponche a Nolan Gorman en la segunda entrada fue el número 500 de su carrera de nueve años.

El cubano Cionel Pérez (1-1) lanzó una novena entrada sin carreras y se acreditó la victoria después de que los relevistas de Washington Ken Waldichuk y Andre Granillo se combinaran para permitir tres carreras en la octava.

El mexicano Ramón Urías conectó un jonrón e impulsó tres carreras por los Cardenales. Su batazo de dos carreras en la sexta entrada puso a su equipo arriba 3-2, y el jonrón solitario de Jordan Walker en la octava los dejó arriba 4-3. Urías también conectó un doble impulsor en la octava.

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