Captura de Campbell con 26 segundos apaga remontada de Panthers en triunfo 27-22 de Cardinals

Josh Sweat logró una captura en la que provocó un balón suelto que llevó a un temprano touchdown defensivo, Calais Campbell consiguió una captura con 26 segundos restantes en el juego para detener un frenético intento de remontada de Carolina, y los Cardinals de Arizona vencieron 27-22 a los Panthers el domingo.

Carolina estaba detrás 27-3 con 9:23 restantes en el tercer cuarto, pero Bryce Young lanzó tres pases de anotación en la segunda mitad para liderar un intento de remontada. El tercer touchdown, un pase de una yarda a Hunter Renfrow, redujo la diferencia a 27-22 con 1:58 por jugar.

Los Panthers luego recuperaron el balón en una extrañamente efectiva patada corta, que le dio una oportunidad más a su ofensiva. Young fue capturado en cuarta oportunidad por Campbell, de 39 años, para terminar con la amenaza.

Arizona (2-0) controló el juego hasta los últimos minutos, aprovechando dos pérdidas de balón de los Panthers en las dos primeras series para tomar una ventaja de 10-0. Los Cardinals ampliaron su ventaja a 27-3 con 9:23 restantes en el tercer cuarto después de que James Conner corriera para un touchdown de dos yardas.

Young terminó con un récord personal de 328 yardas por pase, completando 35 de 55 pases, pero falló en los siete intentos de su última serie.

Kyler Murray completó 17 de 25 pases para 220 yardas y añadió una espectacular carrera de 30 yardas en el cuarto cuarto. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.