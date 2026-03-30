Camara anota 23 y Trail Blazers aplastan 123-88 a Wizards

Toumani Camara anotó 23 puntos y los Trail Blazers de Portland arrollaron el domingo 123-88 a los Wizards de Washington.

Scoot Henderson sumó 21 puntos y Deni Avdija aportó 20 para los Blazers, que han ganado seis de sus últimos ocho partidos. Portland llegó a tener una ventaja de hasta 39 puntos en la segunda mitad.

Will Riley anotó 14 puntos desde la banca para los Wizards, que han perdido 18 de sus últimos 19 encuentros. Washington quedó eliminado de los playoffs hace más de dos semanas.

Tras haber asegurado ya un puesto en el play-in de los playoffs, Portland disputaba el último partido de una estadía en casa de cuatro juegos en la que tuvo marca de 3-1. Los Blazers cayeron 100-93 ante los Mavericks el viernes.

Jerami Grant no jugó por Portland debido a una distensión en la pantorrilla. Henderson lo reemplazó en el quinteto titular.

Leaky Black y Bilal Coulibaly figuraban como duda de cara al partido, pero fueron titulares con los Wizards. Washington siguió sin Trae Young, quien se perdió su séptimo juego por dolor en la zona lumbar y una contusión en el cuádriceps derecho.

Los Wizards, mermados, tampoco contaron con Anthony Davis (dedo izquierdo), Kyshawn George (codo izquierdo), Tre Johnson (pie derecho), Cam Whitmore (hombro derecho) y Alex Sarr (dedo gordo del pie izquierdo).

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