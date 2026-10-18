Caleb Williams regresa tras perderse 3 juegos y Bears vencen 31-23 a Falcons

Caleb Williams completó sus primeros 12 pases tras volver de una lesión en el tendón de la corva, D'Andre Swift corrió para dos touchdowns y los Bears de Chicago vencieron el domingo 31-23 a los Falcons de Atlanta.

Los Bears se adelantaron 31-7 antes de contener el intento de remontada de Atlanta en el último cuarto.

El esquinero de los Bears Kyler Gordon, quien fue activado de la lista de físicamente incapaz de jugar antes del partido en su regreso tras una lesión en la pantorrilla, sumó tres capturas y provocó dos balones sueltos. La gran jornada de Gordon se coronó con una captura sobre Michael Penix Jr. y un balón suelto forzado cuando quedaban 2:54, con los Bears protegiendo una ventaja de 31-23. Devin Bush recuperó el balón suelto en la yarda 28 de Atlanta.

Los Bears dejaron correr el reloj dentro de la yarda 5 de Atlanta.

Tras perderse tres partidos, Williams se mostró móvil y preciso en su impresionante regreso con los Bears (4-2). Abrió el juego completando 6 de 6 pases para 64 yardas, incluido un pase de anotación de 14 yardas a Colston Loveland, en la primera serie ofensiva de Chicago.

Williams iba 12 de 12 para 142 yardas antes de lanzar su primer pase incompleto en el segundo cuarto. Aunque los Bears ganaron dos de tres partidos con Tyson Bagent y Case Keenum como mariscales de campo suplentes, el regreso de Williams encendió la ofensiva. Completó 30 de 36 pases para 305 yardas y un touchdown.

Penix completó 19 de 33 pases para 225 yardas y tres touchdowns por Atlanta (2-4).

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP