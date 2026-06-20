Caissie pega jonrón, doble y sencillo y guía a Marlins a vencer 4-3 a Gigantes

Owen Caissie se quedó a un triple de completar el ciclo y conectó un elevado de sacrificio para tomar la ventaja, en el juego en el que los Marlins de Miami vencieron la noche del viernes 4-3 a los Gigantes de San Francisco.

El pelotero venezolano Javier Sanoja conectó dos hits y anotó dos veces por los Marlins, que tienen el mejor registro de las Grandes Ligas en junio con 12-4.

El relevista de los Gigantes Sam Hentges (1-2) golpeó con un lanzamiento al dominicano Esteury Ruiz para abrir la séptima entrada.

Sanoja pegó un sencillo y Liam Hicks siguió con un sencillo que empató el juego y avanzó a Sanoja a tercera. Él anotó con el batazo de Caissie, un elevado profundo al jardín izquierdo.

Cade Gibson (1-0) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para llevarse la victoria. Calvin Faucher relevó a Gibson y consiguió los últimos dos outs en la octava antes de que Pete Fairbanks cerrara con una novena perfecta para su décimo salvamento de la temporada y el número 100 de su carrera.

Los Marlins utilizaron a ocho lanzadores en un juego de bullpen.

El abridor de San Francisco, Landen Roupp, permitió dos carreras y siete hits en seis entradas y 98 lanzamientos. Roupp, que ponchó a siete, no ha conseguido victoria en ocho aperturas desde el 26 de abril, cuando lanzó 7 2/3 entradas en un triunfo en casa por 6-3 ante los Marlins.

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