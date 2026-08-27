Nathan Lukes pega jonrón y Blue Jays cortan racha de 9 triunfos de Royals con 3-0

Siete lanzadores de Toronto se combinaron para permitir seis hits, Nathan Lukes conectó un jonrón de tres carreras y los Blue Jays vencieron a los Royals 3-0 la noche del miércoles, poniendo fin a la racha de nueve victorias consecutivas de Kansas City.

Chad Dallas (2-1) ponchó a cuatro en 2 2/3 entradas sin permitir hits para lograr su segunda victoria en las Grandes Ligas, y Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su 30.º salvamento en 31 oportunidades.

Los Royals buscaban su racha de triunfos más larga desde una seguidilla de 10 juegos del 7 al 18 de junio de 2014.

Toronto utilizó su novena blanqueada para recuperarse tras perder partidos consecutivos por primera vez en un mes. Los Blue Jays cayeron 8-3 en Nueva York el domingo y 5-3 el martes ante Kansas City, sus primeras derrotas seguidas desde una racha de cuatro tropiezos del 19 al 22 de julio.

Los Royals tuvieron dos hits en siete entradas antes de que Carter Jensen y Bobby Witt Jr. sacaran del juego a Tyler Rogers con sencillos consecutivos en la octava. Varland entró y retiró a Jac Caglianone con el primer lanzamiento.

Nick Loftin conectó un doble con dos outs en la novena y John Rave siguió con un sencillo dentro del cuadro. Varland lo terminó ponchando a Isaac Collins.

Spencer Miles abrió por Toronto y fue reemplazado después del hit dentro del cuadro de Tyler Tolbert para iniciar la tercera. Brendon Little dio base por bolas a Jensen y a Witt se le dio boleto intencional antes de que Little ponchara a Caglianone. Dallas entró y ponchó a Salvador Pérez.

Randy Dobnak (2-2), de Kansas City, permitió tres carreras y seis hits en seis entradas.

Lukes conectó el jonrón ante Dobnak en la cuarta, su noveno.

El infielder de los Royals Michael Massey no jugó. Salió del partido del martes después de caer y golpearse la cabeza contra el césped artificial.

A continuación Está previsto que el derecho de los Blue Jays Spencer Arrighetti (7-6, 4,73 de efectividad) abra el jueves contra el zurdo de los Royals Noah Cameron (8-8, 4,02).

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