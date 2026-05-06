Harper y Sánchez guían a los Filis en racha a victoria 9-1 sobre Atléticos

Bryce Harper conectó dos jonrones, el dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en ocho sólidas entradas y los encendidos Filis de Filadelfia derrotaron la noche del martes 9-1 a los Atléticos.

Bryson Stott también se voló la cerca, J.T. Realmuto impulsó dos carreras y Brandon Marsh pegó tres sencillos por los Filis, que han ganado siete de ocho desde que el mánager interino Don Mattingly reemplazó al despedido Rob Thomson.

Los Atléticos, líderes del Oeste de la Liga Americana, han perdido tres de cuatro.

Sánchez (3-2) limitó a los A’s a apenas tres hits y alcanzó los dobles dígitos en ponches por novena vez en su carrera. El subcampeón del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada dio una base por bolas y golpeó a un bateador.

Luis Severino (2-3) permitió solo una carrera con siete hits en cinco entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

El dominicani Jhoan Duran permitió una carrera en la novena después de ser activado de la lista de lesionados de 15 días antes del juego. Duran no lanzaba desde el 11 de abril debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. El derecho de 28 años llegó con marca de 1-1, efectividad de 1.35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas.

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