Cade Cavalli domina con 11 ponches y Washington blanquea 6-0 a Texas

Cade Cavalli abanicó a 11 en seis entradas para su segundo juego consecutivo con doble dígito de ponches y retiró a los últimos 11 bateadores que enfrentó, mientras Washington venció 6-0 a Texas la noche del miércoles.

Cavalli (11-5) limitó a los Rangers a tres sencillos y otorgó una base por bolas, al tiempo que lanzó 58 de 84 pitcheos en zona de strike. Lanzó seis días después de recetar 10 chocolates y permitir un solo imparable en ocho entradas sin carrera ante los Cachorros de Chicago. El derecho tiene marca de 7-1 en sus últimas 10 aperturas.

El dominicano José Tena puso al frente a los Nacionales (61-67) con un cuadrangular solitario en la tercera entrada, y el tercer hit del juego del venezolano Andrés Chaparro fue un imponente batazo de 415 pies para un jonrón de tres carreras en la séptima que puso el marcador 6-0. Washington lidera las Grandes Ligas con 182 jonrones.

Los Nacionales habían perdido cuatro seguidos y seis de siete, una racha en la que la única otra victoria fue la de Cavalli ante los Cachorros el jueves pasado, cuando no permitió hit sino hasta la séptima.

Will Dion, Max Kranick y Jake Bird lanzaron una entrada cada uno para completar la quinta blanqueada de Washington. Texas (62-65) salió del tercer puesto de comodín de la Liga Americana.

Los primeros ocho outs de los Rangers fueron por ponche antes de que el rodado de Brandon Nimmo terminara la tercera entrada. Cavalli consiguió su décimo ponche en la cuarta.

Kumar Rocker (4-10) ponchó a tres mientras permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas. El derecho tiene marca de 0-2 y efectividad de 6,87 en sus cuatro juegos desde que cerró julio ganando aperturas consecutivas.

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