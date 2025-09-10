Cachorros vencen 6-1 a Bravos con actuación estelar del novato Cade Horton

El novato Cade Horton lanzó seis entradas y un tercio sólidas, Pete Crow-Armstrong impulsó dos carreras y los Cachorros de Chicago se alejaron de los Bravos de Atlanta al final para ganar el sábado 6-1.

Horton (10-4), candidato al Novato del Año de la Liga Nacional, permitió una carrera en cuatro hits sin bases por bolas. Con su efectividad de 2.70 lidera a todos los novatos y sus diez victorias son la mayor cantidad para cualquier novato de la Liga Nacional. Lanzó hasta la séptima entrada por tercera vez esta temporada.

Andrew Kittredge registró los dos últimos outs en la séptima, y Caleb Thielbar y Ben Brown lanzaron cada uno una entrada sin carreras.

Crow-Armstrong se fue de 2-1, recibió una base por bolas, fue golpeado por un lanzamiento y tuvo dos robos. Ian Happ se fue de 5-2 con un doble y una carrera anotada. Matt Shaw conectó un sencillo de dos carreras durante una octava entrada de cuatro carreras.

Crow-Armstrong tuvo un elevado de sacrificio en la primera entrada que impulsó a Michael Busch y un sencillo impulsor en la tercera que anotó a Happ. Dansby Swanson recibió una base por bolas con las bases llenas en la octava antes del sencillo de Shaw.

Ronald Acuña Jr. anotó la única carrera para los Bravos con un sencillo impulsor de Jurickson Profar.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 3-1 con una anotada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-2 con una anotada.

