Chourio inicia con Cerveceros en el segundo juego ante Cachorros tras salir del primero por lesión

El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee Jackson Chourio regresó a la alineación para segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago después de que una rigidez en su isquiotibial derecho lo obligara a salir del primer partido de la serie.

El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, ofreció la actualización sobre el estado de Chourio durante su disponibilidad previa al juego el lunes, diciendo que el joven de 21 años abriría y jugaría en el jardín izquierdo.

"Si se encuentra en una situación en la que lo siente, lo vamos a sacar. Si se encuentra en una situación en la que no siente que puede hacer el trabajo, lo vamos a sacar", afirmó Murphy.

Chourio bateó de 3-3 con tres carreras impulsadas en la victoria de Milwaukee por 9-3 en el primer juego el sábado antes de salir en la segunda entrada con rigidez en su isquiotibial derecho. Se convirtió en el primer jugador en la historia en tener tres hits en las dos primeras entradas de un juego de playoffs.

Se sometió a una resonancia magnética después del partido e hizo un poco de carrera ligera en un entrenamiento el domingo. Murphy dijo el domingo que los resultados de la resonancia magnética fueron inconclusos y agregó que "no es un tirón serio en el isquiotibial, pero no es necesariamente algo que no lo limitará".

Chourio se lesionó el isquiotibial derecho mientras corría a primera base en un sencillo dentro del cuadro en la segunda entrada el sábado. Se había perdido un mes de la temporada regular debido a un tirón en el mismo isquiotibial.

"Estoy seguro de que no está al 100%. Pero me preocupa más el comportamiento que los sentimientos. Sin embargo, lo que siente no es tan importante como cómo se comporta", afirmó Murphy.

Chourio había expresado confianza después del juego del sábado en que el problema no era serio.

"Me siento bien ahora mismo. Comparado con la última vez que esto sucedió, siento que estoy en una muy buena posición", señaló el venezolano a través de un intérprete después del juego del sábado.

Chourio bateó de 14-8 con dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas en cuatro juegos de playoffs en su carrera.

