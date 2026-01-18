Cachorros en 2026: Shota Imanaga regresa y Edward Cabrera llega para una rotación formidable

El mánager de los Cachorros de Chicago Craig Counsell confía en una recuperación de Shota Imanaga y en la mejora continua del dominicano recién llegado Edward Cabrera para completar lo que ahora parece una de las rotaciones más robustas de las Grandes Ligas.

"Shota Imanaga es fundamental para nuestro éxito este año, absolutamente fundamental. Creo que está en una muy buena posición para tener mucho éxito", afirmó Counsell el sábado en la convención anual de fanáticos de los Cachorros.

El otoño pasado, parecía que Imanaga, zurdo japonés de 32 años, podría estar cerca de dejar Chicago tras dos temporadas. Sin embargo, sigue siendo un brazo clave en lo que podría ser un formidable grupo de abridores que incluye a Matthew Boyd, Jameson Taillon, Cade Horton y Cabrera, derecho de 27 años con una estupenda recta, adquirido el el 7 de enero mediante un canje con Miami.

“Vemos a Edward como un lanzador que está listo para despegar. Ha tenido un gran comienzo en su carrera y tiene muchas cosas grandes por delante. Tenemos que averiguar cómo llevarlo al siguiente nivel”, comentó Counsell.

Cabrera, con una recta que alcanza las 100 mph y un cambio de más de 95 mph, tuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 3.53 la temporada pasada con los Marlins.

Los jugadores que permanecen en Chicago, Colin Rea y el mexicano Javier Assad, también pueden abrir. Justin Steele está regresando de una cirugía en el codo izquierdo realizada en abril pasado.

Imanaga no asistió a la convención, pero Boyd, Taillon, Horton, Rea y Cabrera estuvieron en el escenario para hablar con los fanáticos sobre las perspectivas de pitcheo del equipo.

Una adición destacada al roster de Chicago es el tercera base estelar Alex Bregman, quien firmó un contrato de cinco años por 175 millones esta semana.

Jed Hoyer, el presidente de operaciones deportivas de los Cachorros, ha dicho que su equipo podría no haber terminado de hacer tratos. La lista de deseos de Counsell incluye más variantes.

Aunque Counsell dijo que aún no ha comenzado a escribir alineaciones, sostiene que los jugadores titulares de los Cachorros forman uno de los mejores grupos de las Grandes Ligas, tanto en el plato como en el campo.

Con la adición de Bregman, Matt Shaw, quien debutó como novato en la tercera base la temporada pasada, pasará a un rol multifuncional que, según Counsell, incluirá apariciones en los jardines. Pero Counsell quiere más talento y que su equipo se mantenga saludable.

