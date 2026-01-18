París prohíbe reuniones en Campos Elíseos por final de la Copa Africana de Naciones

La prefectura de policía de París ha emitido una orden que prohíbe las concentraciones de aficionados en la zona de los Campos Elíseos para la final de la Copa Africana de Naciones que disputarán este domingo Marruecos y Senegal.

También se prohibieron los fuegos artificiales.

La prefectura afirmó que tomó estas medidas por razones de seguridad, citando disturbios al orden público durante ediciones anteriores de la Copa Africana.

París cuenta con comunidades significativas de ascendencia marroquí y senegalesa.

Ambos equipos buscan su segundo título en la final en Rabat.

