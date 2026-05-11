Buenas noticias para España: lesiones de Williams y Sancet no son graves

El delantero de España Nico Williams fue diagnosticado con una lesión moderada en el isquiotibial y se espera que esté recuperado a tiempo para el Mundial.

Williams se sometió a pruebas el lunes, un día después de ser sustituido antes del descanso en la derrota 1-0 del Athletic Bilbao ante el Valencia en La Liga.

Por su parte, el centrocampista del Athletic Oihan Sancet, que también aspira a ser convocado para la selección de España para el Mundial, también fue diagnosticado con una lesión moderada en el isquiotibial. Fue reemplazado en la segunda parte del partido del domingo.

El Athletic indicó que “ambos jugadores están a la espera de una evaluación adicional”. Medios españoles informaron que se perderían las tres últimas jornadas, pero que probablemente se recuperarían para el Mundial, que comienza dentro de un mes.

Williams fue sustituido el domingo por su hermano mayor, Iñaki Williams.

“Iba bastante cojo, nunca había sentido ese esa molestia, ese dolor”, comentó Iñaki tras el partido. “Toca esperar, cruzar los dedos, que que sea lo menor posible”.

Nico, de 23 años, ha sido un habitual en la selección de España, jugando en ataque junto al barcelonista Lamine Yamal, quien también está lesionado.

Sancet suma algunas apariciones con España desde que fue convocado por primera vez a finales de 2023.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, anunciará su lista para el Mundial el 25 de mayo.

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