Bucks pierden a Antetokounmpo por lesión pero vencen 113-109 a Pistons

Kevin Porter Jr. anotó 26 puntos, Ryan Rollins agregó 22 y los Bucks de Milwaukee superaron la pérdida de Giannis Antetokounmpo por una lesión tres minutos después de iniciado el juego para vencer 113-109 a los Pistons de Detroit la noche del miércoles.

AJ Green tuvo 19 unidades y Jericho Sims terminó con un récord personal de 15 tantos y empató su mejor marca con 14 rebotes mientras Milwaukee ganaba por segunda vez en diez juegos.

Antetokounmpo salió con lo que los Bucks dijeron era una distensión en la pantorrilla derecha, poco después de que el entrenador Doc Rivers dijera antes del juego que no ha habido conversaciones entre los oficiales del equipo y el dos veces MVP sobre una posible salida de Milwaukee.

Tobias Harris tuvo 20 puntos, Cade Cunningham 17 y Jaden Ivey 15 para los Pistons, que habían ganado 15 de 17.

La jugada de tres puntos de Sims con 1:34 por jugar le dio a los Bucks una ventaja de 109-108. Un par de tiros libres de Rollins con 13 segundos restantes aumentaron la diferencia para los Bucks a tres. Después de un fallo de Detroit, Green aseguró la victoria con un par de tiros libres.

Los Pistons lideraron 27-9 en el primer cuarto. Los Bucks redujeron la diferencia a 52-49 al medio tiempo con Porter sumando 16 puntos en la primera mitad.

Los Bucks tomaron su primera ventaja de 56-55 al inicio del tercer cuarto con un triple de Myles Turner, pero Detroit mantuvo una ventaja de 85-78 al final del período.

Al final del tercero, Bobby Portis de Milwaukee e Isaiah Stewart de Detroit tuvieron un intercambio acalorado después de que Portis cometiera una falta sobre Stewart en la zona. Se sancionó una falta técnica doble, lo que llevó a la expulsión de Stewart, quien ya había recibido una técnica anteriormente en el cuarto.

