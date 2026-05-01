Bucks oficializan el fichaje del exentrenador de Grizzlies Taylor Jenkins

Taylor Jenkins fue anunciado oficialmente el jueves como entrenador de los Bucks de Milwaukee, y el exentrenador de los Grizzlies de Memphis asumirá el mando de un equipo que viene de una temporada de 50 derrotas que puso fin a una racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

Jenkins será presentado oficialmente en una conferencia de prensa el miércoles en el Milwaukee Art Museum.

“La atención de Taylor a los detalles, su dureza y sus habilidades de comunicación dejan claro que sabe cómo cultivar una cultura ganadora”, indicaron los propietarios de los Bucks, Wes Edens, Jimmy Haslam, Dee Haslam y Jamie Dinan, en un comunicado. “Estamos entusiasmados de trabajar juntos hacia nuestro objetivo colectivo de un éxito sostenido y de ganar campeonatos”.

El anuncio llega una semana después de que surgieran reportes de que los Bucks y Jenkins estaban ultimando un acuerdo. Jenkins reemplaza a Doc Rivers, quien renunció un día después de que los Bucks terminaran su temporada.

Jenkins, de 41 años, dirigió a los Grizzlies de 2019 a 2025 y registró marca de 250-214, que incluyó tres apariciones consecutivas en los playoffs de 2021 a 2023. Los Grizzlies lo despidieron cuando faltaban nueve partidos para el final de la campaña 2024-25 antes de que los barriera el eventual campeón Oklahoma City en la primera ronda de los playoffs de ese año.

Esta no es la primera etapa de Jenkins con los Bucks.

Fue entrenador asistente en el cuerpo técnico de Mike Budenholzer en Milwaukee en 2018-19 y ayudó a que los Bucks lograran el mejor récord de la NBA, 60-22. Los Bucks llegaron a las finales de la Conferencia Este ese año antes de desperdiciar una ventaja de 2-0 en las Finales ante los Raptors de Toronto, los eventuales campeones.

“Sé de primera mano lo importante que es este equipo para los aficionados de los Bucks y para la ciudad de Milwaukee, y estoy muy emocionado de ponerme a trabajar”, declaró Jenkins en un comunicado difundido por el equipo.

Jenkins también trabajó con Budenholzer en Atlanta de 2013 a 2018. Los Hawks llegaron a los playoffs en cuatro ocasiones —incluido un viaje a las finales de la Conferencia Este en 2015— en las cinco temporadas de Jenkins con ellos.

Jenkins llega en medio de mucha especulación sobre el futuro del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo con el equipo.

Antetokounmpo, de 31 años, puede convertirse en agente libre después de la próxima temporada si no firma en octubre una extensión de contrato por cuatro años y 275 millones de dólares. O bien, los Bucks podrían traspasarlo antes si no creen que vaya a firmar esa extensión.

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