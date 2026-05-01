Grupo inversor ofrece comprar a los Vancouver Whitecaps y mudar el equipo a Las Vegas

Un grupo de inversión se ha presentado para comprar a los Whitecaps de Vancouver y trasladar el club de la Major League Soccer a Las Vegas.

El grupo está encabezado por Grant Gustavson, nieto de B. Wayne Hughes, fundador de Public Storage. Los Whitecaps fueron puestos a la venta hace 16 meses, pero hasta el jueves no había surgido públicamente ningún posible comprador.

“En las próximas semanas y meses, esperamos con interés la oportunidad de compartir más; sin embargo, por respeto a las deliberaciones de la liga y a las partes interesadas de la comunidad, nos abstenemos de compartir detalles de nuestra propuesta”, indicó Gustavson en un comunicado. “Esperamos seguir trabajando para lograr un resultado positivo para el deporte, los aficionados, la liga y Las Vegas”.

Gustavson señaló que el grupo de inversión financiará de manera privada el acuerdo para comprar al equipo y trasladarlo, y que “no está conectado con ninguna de las ideas de arenas anunciadas recientemente en Las Vegas”.

La Major League Soccer ha dicho que “evaluará todas las opciones” para el futuro de los Whitecaps, incluido un posible traslado. El equipo juega actualmente en BC Place, que albergará siete partidos del Mundial de este verano. Pero la liga ha indicado que la situación del contrato de arrendamiento con el estadio es insostenible y preferiría un estadio específico para fútbol para el equipo.

“Está llegando a un punto crítico”, manifestó el comisionado de la MLS, Don Garber, durante una reunión el martes con los Associated Press Sports Editors en Nueva York.

Garber citó estrictas restricciones de calendario impuestas por la entidad gubernamental que posee y opera el edificio, así como la imposibilidad de añadir asientos premium.

El gobierno de la Columbia Británica dijo el martes que está trabajando con los Whitecaps para ayudar al equipo a reducir costos y generar más ingresos en BC Place, pero que no comprará al equipo para evitar que se traslade de ciudad.

Los aficionados asistieron a la reunión del jueves del Congreso de la FIFA en Vancouver, y muchos ondearon carteles que decían “Save the 'Caps”. También se pegaron afiches con esas palabras por todo el centro de la ciudad.

Ravi Kahlon, ministro de empleo y crecimiento económico de la Columbia Británica, dijo que el equipo ahora utiliza el estadio sin costo, y que cualquier beneficio que el equipo haya recibido este año podría extenderse por otro año.

“Miren, creo que todos deberíamos estar preocupados”, declaró el alcalde de Vancouver, Ken Sim, tras el congreso en el Vancouver Convention Center. “Y eso viene de mucho antes de que Vegas entrara en escena. Hemos estado preocupados. Hemos estado trabajando en esto por más de un año. No podemos controlar lo que hagan otros grupos que tengan interés en nuestro equipo. Lo único que podemos hacer es controlar nuestro destino”.

Sim añadió que la ciudad ha identificado un sitio donde un nuevo propietario podría construir un estadio y un distrito de entretenimiento sin dinero de los contribuyentes. El siguiente paso sería un acuerdo puente con la provincia.

Los Whitecaps y el gobierno provincial —que es propietario de BC Place a través de la corporación de la Corona provincial PavCo— firmaron a principios de este año un contrato de arrendamiento por un año, que devuelve anualmente al club alrededor de 1 millón a 1,5 millones de dólares que la provincia obtiene por la organización de eventos.

Garber ha expresado su esperanza de que los Whitecaps puedan encontrar una manera de permanecer en Vancouver y dijo que una expansión a Las Vegas también podría ser una posibilidad. Las Vegas no es necesariamente la única ciudad que se está discutiendo.

En un comunicado a principios de esta semana, los Whitecaps dijeron que han tenido “conversaciones serias con más de 100 partes y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que mantenga al club aquí”.

La cuota de franquicia que costaba decenas de millones de dólares para ingresar a la MLS hace 15 años ahora vale cientos de millones. En mayo de 2023, se pagó una cuota de expansión de 500 millones de dólares para asegurar el 30.º equipo de la liga en San Diego.

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