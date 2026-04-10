Anthony Kay logra su 1ra victoria en las mayores desde 2021; Medias Blancas blanquean 2-0 a Reales

Anthony Kay permitió tres hits en 5 2/3 entradas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas desde julio de 2021, y los Medias Blancas de Chicago se impusieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City.

Kay (1-0), quien lanzó las dos últimas temporadas en Japón, otorgó tres bases por bolas pero ponchó a seis. Retiró por la vía del ponche dos veces a Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone y Kyle Isbel.

El dominicano Seranthony Domínguez logró su segundo salvamento y los Medias Blancas rompieron una racha de 14 derrotas consecutivas en el Kauffman Stadium.

El abridor de Kansas City, Seth Lugo (1-1), estuvo casi tan bien como Kay, al permitir dos carreras en 6 1/3 entradas. Admitió cuatro hits y ponchó a cuatro, pero concedió su número máximo de la temporada con cuatro bases por bolas, el doble de su total hasta ahora en la campaña.

Dos de esos boletos llegaron en la séptima entrada, y Andrew Benintendi, quien se embasó con la primera base por bolas del episodio, anotó la segunda carrera de Chicago con un elevado de sacrificio del venezolano Luisangel Acuña.

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