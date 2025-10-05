Bryce Young y Rico Dowdle ayudan a los Panthers a remontar 17 puntos y vencer 27-24 a los Dolphins
Bryce Young lanzó un pase de anotación de cuatro yardas a Mitchell Evans con 1:59 por jugar, Rico Dowdle corrió para 206 yardas y un touchdown, y los Panthers de Carolina superaron un déficit de 17 puntos en la primera mitad para vencer 27-24 a los Dolphins de Miami el domingo.
Young completó 19 de 30 pases para 198 yardas y dos touchdowns después de perder el balón en las dos primeras posesiones de Carolina, lo que llevó a dos pases de anotación de Tua Tagovailoa y a una ventaja de 17-0 para Miami.
En su primera titularidad con los Panthers, Dowdle igualó el segundo total más alto de yardas por tierra en la historia de la franquicia.
Los Panthers (2-3) se mantuvieron invictos en casa e igualaron un récord de la franquicia con su remontada de 17 puntos. Carolina mejoró a 4-117 (incluyendo playoffs) cuando va perdiendo por 17 o más.
Tagovailoa terminó 27 de 36 para 256 yardas con pases de touchdown a De’Von Achane, Darren Waller y Jaylen Waddle en el primer juego de Miami desde que Tyreek Hill sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada.
Los Panthers tomaron la delantera a mitad del cuarto período con una carrera de touchdown de una yarda de Dowdle, pero Tagovailoa respondió rápidamente con un pase de anotación de 46 yardas a Waddle para poner a los Dolphins adelante 24-20 con 4:50 por jugar.
Los Panthers respondieron con una impresionante serie impulsada por un pase de 17 yardas de Young al novato Jimmy Horn en cuarta y cinco. La recepción de touchdown de Evans fue su segunda anotación en dos juegos.
Los Dolphins (1-4) tuvieron la oportunidad de retomar la delantera, pero Patrick Jones II capturó a Tagovailoa para una pérdida de siete yardas en tercera y diez. El entrenador de Miami, Mike McDaniel, optó por despejar con 1:10 por jugar.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes