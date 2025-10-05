Broncos remontan 14 puntos y propinan a Eagles su primera derrota de la temporada, 21-17

Bo Nix lanzó un pase de anotación de 11 yardas y J.K. Dobbins corrió para una touchdown de dos yardas en el último cuarto, mientras los Broncos de Denver remontaron un déficit de 14 puntos para propinar a los Eagles de Filadelfia su primera derrota de la temporada, 21-17 el domingo.

Los Broncos desviaron el pase de último recurso de Jalen Hurts en la jugada final del partido, enviando a los campeones del Super Bowl a solo su segunda derrota en sus últimos 22 juegos.

Los Broncos (3-2) tuvieron un gran golpe de suerte en su remontada cuando a los Eagles se les anuló una conversión tardía en cuarta oportunidad debido a un castigo por movimiento ilegal señalado contra el corredor Saquon Barkley. Los Eagles (4-1) se vieron obligados a despejar y Hurts no pudo liderar otra remontada.

Su último intento en segunda y diez desde la yarda 29 fue desviado cuando el tiempo expiró, enviando a los jubilosos Broncos al vestuario con una victoria improbable. Nix agitó sus brazos en celebración hacia decenas de fanáticos de los Broncos vestidos de naranja que se encontraban cerca del túnel de los visitantes.

Nix lanzó para 242 yardas, una semana después de haber lanzado para un récord personal de 326 yardas y un par de touchdowns contra los Bengals, y la fórmula de Denver de una ofensiva centrada en la carrera y una defensiva dominante cobró vida en el último cuarto.

