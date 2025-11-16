Bryce Young lanza récord de franquicia con 448 yardas y Panthers vencen 30-27 a Falcons

Bryce Young lanzó para un récord personal y de la franquicia de 448 yardas y Ryan Fitzgerald pateó un gol de campo de 28 yardas en tiempo extra para liderar el domingo la victoria 30-27 de los Panthers de Carolina sobre los Falcons de Atlanta.

El pase de 54 yardas de Young a Tommy Tremble dejó todo listo para el gol de campo ganador de Carolina (6-5), que completó su barrida sobre su rival de la NFC Sur.

Los Falcons (3-7) sufrieron su quinta derrota consecutiva, incluidas dos derrotas seguidas en tiempo extra.

Young completó 31 de 45 pases con tres touchdowns. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Tetairoa McMillan con 1:08 restantes para darle a Carolina una ventaja de 27-24. Pero Zane Gonzalez pateó un gol de campo de 45 yardas para Atlanta con 16 segundos restantes para forzar el tiempo extra.

Bijan Robinson corrió para 104 yardas y dos touchdowns, pero los Falcons no pudieron superar la pérdida de Michael Penix Jr. por una lesión de rodilla en el tercer cuarto. El suplente Kirk Cousins no pudo mover la ofensiva en tiempo extra.

McMillan tuvo ocho recepciones para 130 yardas y dos touchdowns.

